24日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝152円台後半で取引された。午後5時現在は前日比33銭円安ドル高の1ドル＝152円82〜84銭。ユーロは67銭円安ユーロ高の1ユーロ＝177円55〜59銭。前日の米長期金利の上昇により日米金利差の拡大が意識され、円売りドル買いの動きが終日優勢だった。2週間ぶりに1ドル＝153円台を付ける場面もあった。市場では「日銀が利上げを見送るとの観測も円安の要因となった」（市場関係者）との