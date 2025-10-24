電子決済を手がけるベンチャー「JPYC」（東京）は24日、法定通貨に連動して価値を安定させるデジタルマネー「ステーブルコイン」の円建て発行を27日から始めると発表した。コインは日本円と1対1で交換可能な電子決済手段として、国際送金など時間やコストがかかっていた決済の効率化を図る。ステーブルコインには代表的な暗号資産（仮想通貨）と同じブロックチェーンと呼ばれる暗号技術を用いており、データの改ざんがされにく