ユーザーローカルのAIテキストマイニングを利用して作成した高市早苗首相の所信表明演説の分析結果高市早苗首相が重点を置いて訴えたことは―。24日の所信表明演説を人工知能（AI）を用いたシステムで分析すると、「安全保障」や「経済」のほか「支援」といったキーワードが浮かび上がった。データ分析を手がけるユーザーローカル（東京）の「AIテキストマイニング」を使用した。演説を解析し、特徴的な言葉を抽出。可視化して