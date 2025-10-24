台風22号と23号の被害を受けた伊豆諸島の八丈島について、東京都の小池知事は、被災者の住まいを確保するため「キャンピングカー」と「ムービングハウス」を八丈島に輸送すると発表しました。キャンピングカーは最大20台を貨物船で順次輸送するとして、第一弾は今月31日に八丈島に到着する予定です。車内にはキッチンとトイレが搭載され、プライベート空間を確保できるということです。また、「ムービングハウス」は完成している住