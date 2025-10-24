「立川立飛歌舞伎特別公演」（２６日千秋楽）の初日公演が２３日、東京・立川ステージガーデンで上演され、市川團子、中村壱太郎、尾上右近ら令和を彩る俳優たちが出演した。１７２０人、満員御礼の観客が天井の高い会場で一心に舞台を見つめる。普段の劇場公演とはまた違った緊張感がただよっていた。「連獅子」では右近が狂言師右近後に親獅子の精を、藤間勘十郎の長男で小学６年生の藤間康詞が狂言師左近後に仔獅子の精を