水泳に出場した岡山県選手団（右から2番目が土井さん）提供：岡山県 10月18日から21日にかけて岐阜県で開かれた、60歳以上を中心としたスポーツと文化の祭典「ねんりんピック」で、岡山県選手団が好成績を収めました。 このうち、津山市の土井美智江さん(82)は、水泳のバタフライで出場し、50m(58.83秒）と25ｍ(21.90秒)で2冠を達成しました。（80～84歳の区分） また、全国から63チームが出場