２４日放送のフジテレビ系情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・午後２時４８分）では、高市早苗首相がこの日午後２時から衆参両院の本会議で、首相就任後初めての所信表明演説を行ったことを速報した。同番組では、高市首相の演説内容を（１）物価高対策５分７秒、（２）外交・安全保障４分１８秒、（３）地方と暮らしを守る３分５９秒などかけた時間の長さで分析。コメンテーターで出演のお笑いタレン