ハロウィンイベントで香川県警がウェアラブルカメラを試験導入 香川県警は10月、高松市で開かれるハロウィンイベントで、警備のために「ウェアラブルカメラ」を試験的に導入します。 ウェアラブルカメラは、手振れ防止や広角機能に優れているカメラで、香川県警は高松市のあなぶきアリーナ香川周辺で行われるハロウィンのプロジェクションマッピングで10月31日、警備にあたる警察官の頭に装着する予定です。