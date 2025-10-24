資料 23日に行われたプロ野球ドラフト会議で、岡山・香川ゆかりの7人が指名されました。 ヤクルトから2位で指名された城西大学の松川玲央選手は岡山市出身の内野手です。関西高校時代は主に1番ショートとして活躍しキャプテンも務めました。城西大学では首都大学1部リーグで通算3度のベストナインを獲得しました。 阪神から3位で指名された筑波大学の岡城快生選手は岡山市出身の外野手です。岡山一