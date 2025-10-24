２４日、記者会見で発言する中国国家衛生健康委員会の雷海潮党組書記・主任。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京10月24日】中国国家衛生健康委員会の雷海潮（らい・かいちょう）党組書記・主任は24日、共産党第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）の精神を紹介する記者会見で、「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）の策定に関する中国共産党中央委員会の提案」について説明し、人口の質の高い発展を促