7月、清水港に入港した外国貨物船の船底からコカイン約20キロ･末端価格にして約5億円相当が見つかりました。20個のブロックに分けられ並べられたのは、末端価格5億円相当のコカインです。清水海上保安部によりますと、2025年7月、清水港に入港していた大型の外国貨物船の船底から約20キログラム、末端価格で約5億円相当のコカインが見つかりました。これは外国貨物船を対象とした立ち入り検査の中で潜水士により発見されたもので、