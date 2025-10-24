県の総合防災訓練が、10月24日に三好市などで行われ、自衛隊や警察が、豪雨災害で集落が孤立した場合の救助手順などを確認しました。24日の訓練には、衛隊や警察など110の機関から約800人が参加しました。訓練は、豪雨で道路が寸断され、山間部の集落が孤立したとの想定で、はじめにヘリコプターが上空から被害の様子や効率的な救助ルートを確認し、地上部隊に伝えました。連絡を受けた地上部隊は、土砂に埋もれた車や