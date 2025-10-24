衆院本会議で就任後初めての所信表明演説をする高市首相＝24日午後高市早苗首相は24日の所信表明演説で、上野賢一郎厚生労働相に指示した「労働時間規制の緩和検討」について言及しなかった。「働き方改革に逆行する」と反発の声が出ており、具体的な説明がなかったことに、識者は「強い懸念が示されたことで慎重になったのではないか」とみている。首相は上野氏に「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩