【25日（土）全国天気】ポイント・関東以西の太平洋側は雨・都心は肌寒い・北日本は晴れ間・沖縄は真夏日も25日（土）は、秋雨前線が次第に北上し、関東から四国にかけて、太平洋側から雨の範囲が広がるでしょう。北陸も夜は雨となりそうです。雨の降る関東地方は、25日（土）も気温があまり上がらず、東京都心は最低12℃、最高16℃の予想です。南西諸島も不安定で、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。種子島・屋久島や十島村あた