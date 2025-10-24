木原官房長官は２４日の記者会見で、国内外のインテリジェンス（情報収集、分析）活動の司令塔となる「国家情報局」の創設に向けた検討を始めたことを明らかにした。高市首相から指示を受けたとし、機能や権限などの論点を早急に整理する方針を示した。木原氏は「国益を守り、国民の安全を確保するためには、インテリジェンスに関する国家機能の強化が急務だ」と強調した。同局は内閣情報調査室を格上げして設置する方向で、各