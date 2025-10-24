阪神からの指名あいさつを受け、ガッツポーズする創価大の立石正広内野手＝24日、東京都八王子市プロ野球のドラフト会議から一夜明けた24日、各球団が1位指名選手へのあいさつを行った。阪神が3球団の抽選の末に交渉権を獲得した創価大の立石正広内野手は、球団幹部からの期待の言葉に「華やかな場所だけれど、もちろん厳しい部分もたくさんある。まずは1軍出場を目指したい」と気持ちを新たにした。2球団が重複してロッテが交