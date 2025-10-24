「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２４日、ＴｉｋＴｏｋに動画を新規投稿し、歌手郷ひろみ（７０）についての尊敬の思いを熱弁した。西村氏はＴＢＳで１９日に放送された「情熱大陸」で、郷が特集されていたことから「郷さんをすごく尊敬しているんです」と話した。にしたんクリニックのＣＭには郷が出演しており、これについて西村氏は「仕事への向