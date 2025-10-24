プロ野球ドラフト会議で美郷町出身、早稲田大学4年の伊藤樹投手が楽天から2位指名を受けました。家族との会話では涙も見せた伊藤投手。プロの世界では長く活躍して200勝できる投手を目指すと笑顔で意気込みを語りました。 ■楽天から2位指名！ 23日のプロ野球ドラフト会議。「第2巡選択希望選手。東北楽天。伊藤樹。投手。早稲田大学」楽天から2位指名を受けた美郷町出身の伊藤樹投手。約30分後、「笑顔」で喜びを語りました。伊