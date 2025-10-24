ABS秋田放送ABS秋田放送

女性に「殺すぞ」と脅しみだらな行為、被告に懲役8年6カ月の実刑判決

  • 16年前、女性に暴行を加えみだらな行為をした罪に問われた男
  • 秋田地方裁判所は男に対し、懲役8年6カ月の実刑判決を言い渡した
  • DNA鑑定の結果などから、第三者による犯行の可能性は極めて低いとした
