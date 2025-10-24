株式会社リンクス（東京都港区）は、このほど「夫婦の営み」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、夫婦の営みが「ある」と回答した人は全体の4割強でした。では、子どもの有無は営みの有無や頻度に影響しているのでしょうか。【グラフ】子どもの有無で「夫婦の営み」はどうなる？（調査結果を見る）調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』のユーザー3000人（男性1494人、女性1506人）を対