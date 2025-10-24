「モスバーガー」のメニューがテーマの「一番くじ モスバーガー 2」が、11月1日（土）から、全国の「ローソン」、「デイリーヤマザキ」などで発売される。【写真】景品でかっw実際のメニューと比べた様子■ラストワン賞も見逃せない今回登場するのは、昨年好評を博した「モスバーガー」の一番くじ第2弾。「モスバーガー」のメニューをデザインにあしらったアイテムが当たる全7等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのくじだ