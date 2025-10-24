¸ª½Ð¤·¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÍÅ±ð¤À¤±¤É¡Ä¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡(30)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ïº£²ó¤âMC¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤­¤é¤­¤é¤Î1Æü³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Û¥ë¥À¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¸ª½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£SN