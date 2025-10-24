第104代首相に選ばれた自民党の高市早苗新総裁（64）。女性首相誕生は憲政史上初となる。高市首相は奈良県に生まれ、政治とは遠い家庭環境で育った。アルバイトに明け暮れながら神戸大学に進学後、松下政経塾に入塾し、キャスターとして活躍するも金銭的に苦しい時代もあったという。高市首相が政治家になる“道のり”を取材した。 〈画像〉「女性の出世も思い通りに」「あなたの野望・願望を実現」高市首相が広告塔