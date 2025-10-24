＜ディライトワークスJGTOファイナル 最終日◇24日◇取手国際ゴルフ倶楽部 東コース（茨城県）◇6811ヤード・パー70＞今季の国内男子下部ツアー（ACNツアー）最終戦が終了した。勝負の行方はトータル11アンダーで並んだ出利葉太一郎と青山晃大によるプレーオフまでもつれこんだが、1ホール目で出利葉が制し、プロ初優勝を手にした。【写真】優勝した出利葉太一郎トータル10アンダーの3位タイには今野大喜、北村晃一、古川龍之介ら8