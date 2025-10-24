大石知事は、後援会の政治資金を巡る疑惑について記者会見を開き、改めて否定しました。 （大石知事） 「一連の問題を通して、私自身が不正な経済的利益を1円たりとも受け取った事実は一切ないし、そのような不正な利益を得ようとした事実もない」 大石知事は24日に会見を開き、3年前の県知事選挙を巡り、自身の後援会に2000万円を貸し付け、返済金を受け取ったとする「架空貸し付け」の疑惑を、改めて否定しました。