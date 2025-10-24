俳優の鈴木福が主演を務める映画『ヒグマ!!』（11月21日公開）がきょう24日、公式サイトにて、公開を延期すると発表した。「落ち着いた環境の中で映画を楽しんでいただける公開時期を再調整する」という。【写真】映画『ヒグマ!!』予告編製作委員会が発表。「映画『ヒグマ!!』公開延期のご案内」とし、「この度、2025年11月21日に公開を予定しておりました映画『ヒグマ!!』の公開時期について延期することを決定いたしました」