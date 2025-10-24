日本航空の国際線の男性機長（６４）（懲戒解雇）が米ホノルル滞在中に社内規定に反して飲酒した問題で、国土交通省は２４日、元機長を航空法に基づき航空業務停止６０日の行政処分とした。国交省などによると、元機長は８月、ホノルル発中部行きの便に乗務予定日の前日にビール３本を飲んだ。出発前の自主的な検査でアルコールが検知されたため、飲酒を申告して乗務を取りやめた。元機長は検査記録の日付を改ざんするなどして