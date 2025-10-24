米女子ゴルフの団体対抗戦、インターナショナル・クラウン２日目（２４日、韓国・高陽市の新朝鮮ＣＣ＝パー）、１次リーグＢ組の日本はスウェーデンと１勝１敗で、通算１勝１分け２敗となった。２５日に地元の韓国と対戦する。この日は２人がプレーし、良い方のスコアを採用するフォアボール形式で行われ、山下美夢有（花王）、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）組は、マデレーネ・サグストロム、イングリッド・リンドブ