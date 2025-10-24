【モデルプレス＝2025/10/24】女優の小芝風花が12月12日に発売する『小芝風花カレンダー2026「Flower」』（マガジンハウス）より、表紙とFC限定特典カットが解禁された。【写真】小芝風花、透明素肌際立つブラックドレス姿◆小芝風花カレンダー、表紙カット解禁2026年は、話題作への出演が続く俳優・小芝のデビュー15周年アニバーサリーイヤー。そんな記念すべき年を彩るカレンダーの表紙が解禁された。好きな花だというかすみ草を