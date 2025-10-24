【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年12月2日(火)、KT Zepp Yokohamaで開催される、Aqua TimezとReoNaによるツーマンライブのタイトルが “Aqua Timez & ReoNa Special Live 2025『合流地点』” に決定した。本公演は、“絶望系アニソンシンガー”として数々のアニメ作品の主題歌を担当するReoNaが、Aqua Timezの代表曲「決意の朝に」をカバーしたことをきっかけに生まれたツーマンライブ。ReoNaの表現に感銘を受けた