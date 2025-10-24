岐阜県白川村の「合掌造り民家園」の紅葉のライトアップが、クマの目撃情報が相次いでいることから中止になりました。 「合掌造り民家園」では10月25日、26日、11月1日、2日の4日間、日没から午後9時まで施設内の紅葉のライトアップを予定していました。 しかし、施設の周辺でクマの目撃情報が相次いでいるほか、10月22日朝、施設内の柿の木にクマがひっかいたとみられる跡が確認されたことなどから、不測の事態を避け