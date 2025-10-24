晴れの国おかやま検定で表彰THE RAMPAGEの山本彰吾さんに感謝状岡山県庁 岡山県の文化や歴史などの知識を問う「晴れの国おかやま検定」で最高得点だった男性が24日、岡山県庁で表彰されました。 岡山県の伊原木知事から表彰されたのは、2025年2月の検定で最高得点の95点を獲得した岡山市の遠藤隆宏さんです。 「晴れの国おかやま検定」は岡山商工会議所と岡山県が行っているもので、1問1点で100問出題されます