【巨人】ドラフト6位：藤井健翔（ふじい けんしょう）/浦和学院高校 巨人は2025年のプロ野球ドラフトで、浦和学院高出身の内野手・藤井健翔（ふじい けんしょう）を6位で指名した。 岡山県倉敷市出身の藤井は身長181センチ、体重96キロの大型スラッガーで、高校通算35本塁打を記録する強打が魅力。埼玉・浦和学院では4番を務め、甲子園でも活躍してきた。中学は連島中学校、浦和学院では春夏通算26度の甲子園出場を誇るチ&