最終盤に入った宮城県知事選（26日投開票）がとんでもない展開になっている。6選を目指す村井嘉浩知事（65）と、7月の参院選で落選した自民党の和田政宗前参院議員（51）がデッドヒート。「和田氏が想定より善戦し、投票箱のふたが閉まるまで、どちらに転ぶか分からない」（県政関係者）ほどの大激戦だという。【もっと読む】参政党の党勢拡大に早くも陰り…「聖地」加賀市で“親密”現職市長が惨敗落選の波乱安倍元首相を仰ぐ