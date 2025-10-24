目の前にある調剤薬局から大量の「ヤセ薬」を盗んでパクられた耳鼻咽喉科医が、女性患者に薬物を投与し、抵抗できない状態にしてレイプしていた。《駅員さん、奥下がって。下がれぇぇぇ》近鉄駅員に罵詈雑言…暴走撮り鉄カスハラやりたい放題の一部始終準強制性交の疑いで22日、兵庫県警尼崎南署に再逮捕されたのは、同県尼崎市の「瀬尾クリニック」院長の瀬尾達容疑者（63）。瀬尾容疑者は2020年11月19日午後1時54分〜3時39