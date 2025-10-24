◆みやざきフェニックス・リーグ巨人３―７中日（２４日・アイビー）巨人の又木鉄平投手が、中日戦の３番手で登板。４回１安打１失点と好投した。６点を追う３回から登板すると、５回まで無安打に封じて相手の流れを断った。６回１死で鵜飼に中越えソロを被弾したが、後続は断って最少失点で投げ終えた。試合後は「もう１点もあげられないところで本塁打を打たれて、野手のみんなに良い流れを持ってこられなかった」と反省し