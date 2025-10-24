2020年4月に全面施行された改正健康増進法により、多くの施設において屋内が原則禁煙となった一方、加熱式たばこ専用室を設けていれば、加熱式たばこと共に飲食可能となる経過措置が認められた。施行から5年を経た2025年10月23日、フィリップ モリス ジャパン（PMJ）は、都内で「加熱式たばこの屋内空気と周囲への影響」に関するメディアセミナーを開催。法改正当時には得られていなかった、加熱式たばこ専用室を有するカフェで働