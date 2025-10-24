英ＰＭＩ速報値は予想以上に改善も、秋季予算案控えて慎重 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:30 結果49.6 予想46.5前回46.2（製造業PMI（購買担当者指数）) サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）17:30 結果51.1 予想50.7前回50.8（サービス業PMI（購買担当者指数）) １０月の英ＰＭＩ速報値は、９月を底として景気回復の兆しを示している。 発表