ポンド買い反応、英ＰＭＩ速報値が予想を上回る＝ロンドン為替 １０月英ＰＭＩ速報値は製造業・サービス業いずれも市場予想を上回る結果だった。いずれも前回値から上昇した。この結果を受けてポン買いの反応がみられている。ただ、各通貨ペアとも往って来いの値動きからは逸脱していない。全般的には方向感に欠ける取引が続いている。ポンドドルは1.3301付近を安値に、1.3320台へと反発している。 GBP/USD1.3322