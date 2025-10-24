台風の影響で浄水場や水道管が被害を受け、断水が続いている八丈島。町はきょう、断水が来月（11月）末には解消できる可能性が高まったと明らかにしました。八丈島では台風22号・23号により、島内の浄水場に土砂が流れ込んだり水道管が破損したりした影響で、今も965世帯で断水が続いています。島内では現在、4か所の浄水場が稼働しているものの、水の量が足りなかったり、水道管が破損したりしているほか、水源から取水できていな