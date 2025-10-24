韓国の統一相は、北朝鮮が板門店付近の清掃や剪定作業を進めていることが確認されたと明らかにしました。米朝会談の可能性について、「相当あると思う」との見解を示しています。韓国の鄭東泳統一相は24日、米朝会談の可能性について聞かれ「私は積極的に状況を解釈する方」としたうえで、「北朝鮮は板門店付近を掃除して、花壇を整理して、剪定作業もしている」などと明らかにしました。時期は「直近」で、「この1年あまりはその