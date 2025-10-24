インタビューに応じるリトアニアのブドリース外相＝23日、東京都港区欧州連合（EU）に加盟するバルト3国のリトアニアのブドリース外相は23日、東京都内で共同通信のインタビューに応じ、EUがロシアに対抗し構築に乗り出した無人機（ドローン）防衛体制に関し、ドローン対策は日本にも必要な知見だとして「協力すべき分野だ」と訴えた。欧州では9月以降、ロシアのドローンによる領空侵犯が相次いだ。ブドリース氏は、ロシアを支