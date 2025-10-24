「本の甲子園」をPRする今村翔吾さん（右から2人目）ら＝24日正午、横浜市作家の今村翔吾さんは24日、横浜市内で講演し、47都道府県それぞれに住む作家の小説から日本一を選ぶ新しい文学賞「本の甲子園」を来年開催すると発表した。地元を応援する甲子園大会の仕組みを取り入れたといい、「地域に文化を取り戻そう」と呼びかけた。今年9月までの1年間に出版された小説が対象。地域在住の作家が自薦した作品の中から、地元の図