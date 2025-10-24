片山さつき財務相が24日、アメリカのベッセント財務長官と初めて電話会談を行いました。来週、直接会談します。片山財務相「私からは、高市新政権におきましても基本的価値を共有する日米関係は極めて重要であり、今後様々な課題に、共に取り組んでいきたい旨を申し上げました」片山財務相は24日午前、ベッセント長官と初めて15分間の電話会談を行いました。来週27日に訪日するトランプ大統領に合わせてベッセント長官も日本を訪れ