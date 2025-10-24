水田の稲穂農林水産省は24日、全国の小売店約6千店で13〜19日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週に比べて37円高い4247円だったと発表した。新米が高値で取引されており、水準を押し上げた。政府が随意契約で放出している割安の備蓄米の効果は薄れている。随意契約の備蓄米は年末ごろまで販売が続く見通しだが、流通量が減り、価格に与える影響は小さくなっている。新米の高騰は集荷競争が激化し、各地の農業協同組合（JA）