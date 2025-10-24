第2日、通算12アンダーで首位の佐久間朱莉＝マスターズGC延田グループ・マスターズGCレディース第2日（24日・兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）首位タイで出た佐久間朱莉が1イーグル、4バーディーで連日の66をマークし通算12アンダー、132で単独トップに立った。4打差の2位に中村心と阿部未悠、米ツアーを主戦場とする岩井明愛がつけた。菅楓華ら2人が通算7アンダーの5位。米ツアー勢は西村優菜が8位、岩井千怜が12位