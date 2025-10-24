日本ハム・山県秀内野手が２４日、前日にドラフト指名された“親友”との対戦を心待ちにした。楽天に２位で指名された伊藤樹投手は早大の１学年後輩。互いに下の名前で「タツキ」、「シュウ」と呼び合い、普段の会話は「タメ口です。もう友達なんで」というほどの仲の良さだ。自身と同じパ・リーグのチームからの指名。ドラフト後には、伊藤から「対戦できるように頑張る」とＬＩＮＥで連絡があったといい「『１軍でね』って