高市首相が所信表明演説を行った一方で、首相肝いりの政策に動きもありました。木原官房長官が「国家情報局創設への検討開始」と高市首相から指示を受けたと発言したことについて詳しく調べていきます。「国家情報局情報機関」ですが、これまでテロも含めた国内外の情報収集と分析機関は内閣情報調査室や警察の公安部門、そして公安調査庁など、たくさんありました。これらを横断的に1つにまとめ、分析できる司令塔があったほうが