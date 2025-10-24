JR東海は「自動搬送ロボット」を使って荷物などを運ぶ実証実験を行いました。 【写真を見る】名古屋駅でロボットが弁当運ぶ 重さ300キロの荷物を自動で…「反応は良かった」人手不足や高齢化の解消なるか？ 新幹線のデザインが特徴の自動搬送ロボットを使った今回の実証実験は、名古屋駅の構内で商品の弁当や飲み物など、重さ300キロを超える荷物を運ぶものです。 ロボットはJR東海などが開発したもので、時速約2キロの速さで運