J２の徳島ヴォルティスは10月24日、永木亮太の負傷を発表。18日に行なわれたJ２第33節・ジュビロ磐田戦で受傷し、左ハムストリング肉離れと診断された。なお、加療期間は「受傷日より約12週間」だ。 37歳のMFは、今季は副キャプテンを務め、ここまでリーグ戦で14試合、天皇杯で２試合に出場。貴重な戦力の戦線離脱をクラブの公式Xでも伝えられると、以下のような声が上がった。「重症だったか」「戦線離脱は痛い」「怪我